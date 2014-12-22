日本谴责针对索尼影视娱乐的网络袭击 称正与美国分享信息

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透东京12月22日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，日本强烈谴责针对索尼影视娱乐有限公司(Sony Pictures Entertainment)的网络袭击。美国指这一事件系朝鲜所为。
“日本与美国保持着密切接触，支持美国处理此事，”菅义伟在例行新闻发布会上表示。他并称，日本政府正与美国方面共享信息。
对于日本是否相信朝鲜是此次网络袭击的背后主谋，菅义伟没有做出答复。但他重申，认为此事不会影响到日朝之间有关日本公民被绑架问题的谈判。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：