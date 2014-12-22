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时事要闻 | 2014年 12月 22日 星期一 13:24 BJT

日本谴责针对索尼影视娱乐的网络袭击 称正与美国分享信息

路透东京12月22日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，日本强烈谴责针对索尼影视娱乐有限公司(Sony Pictures Entertainment)的网络袭击。美国指这一事件系朝鲜所为。

“日本与美国保持着密切接触，支持美国处理此事，”菅义伟在例行新闻发布会上表示。他并称，日本政府正与美国方面共享信息。

对于日本是否相信朝鲜是此次网络袭击的背后主谋，菅义伟没有做出答复。但他重申，认为此事不会影响到日朝之间有关日本公民被绑架问题的谈判。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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