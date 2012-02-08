美军驻日基地搬迁久拖不决 启动移师关岛谈判

日本与美国周三称，尽管美国位於冲绳岛的空军基地搬迁计划进展极为缓慢，两国已开始谈判，将该岛的美国海军陆战队员转移至关岛。

路透东京2月8日电---日本与美国周三称，尽管美国位於冲绳岛的空军基地搬迁计划进展极为缓慢，两国已开始谈判，将该岛的美国海军陆战队员转移至关岛。

美国海军陆战队员向关岛转移的行动，依赖于冲绳岛普天间基地的搬迁进展。但是日本政府却很难获得当地居民对搬迁计划的支持，可能累及美国海军陆战队移出冲绳岛的计划。

2006年，美日同意将8,000名美国海军陆战队员转移至关岛，并将冲绳岛宜野湾市的普天间基地搬至该岛另一人口较少的地点，以减轻当地居民承受的压力。当地居民认为美军基地给他们带来嘈杂、污染和犯罪。

两国表示，双方正评估移师关岛的人员数量，但是美军整编以後在冲绳岛的部署较2006年协议计划不会改变。

日本外务大臣玄叶光一郎上周称，当前冲绳岛驻有18,000名美国海军陆战队员，在按计划转移以後，该岛仍将驻有10,000名美军。冲绳岛距中国很近，後者武装力量扩增较快并已实现现代化。

美国国防部当前面临削减开支压力，美军向关岛转移的费用也在上述开支之内。美国当前安全重点正在转向亚太地区。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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