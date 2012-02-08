美军驻日基地搬迁久拖不决 启动移师关岛谈判

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京2月8日电---日本与美国周三称，尽管美国位於冲绳岛的空军基地搬迁计划进展极为缓慢，两国已开始谈判，将该岛的美国海军陆战队员转移至关岛。
美国海军陆战队员向关岛转移的行动，依赖于冲绳岛普天间基地的搬迁进展。但是日本政府却很难获得当地居民对搬迁计划的支持，可能累及美国海军陆战队移出冲绳岛的计划。
2006年，美日同意将8,000名美国海军陆战队员转移至关岛，并将冲绳岛宜野湾市的普天间基地搬至该岛另一人口较少的地点，以减轻当地居民承受的压力。当地居民认为美军基地给他们带来嘈杂、污染和犯罪。
两国表示，双方正评估移师关岛的人员数量，但是美军整编以後在冲绳岛的部署较2006年协议计划不会改变。
日本外务大臣玄叶光一郎上周称，当前冲绳岛驻有18,000名美国海军陆战队员，在按计划转移以後，该岛仍将驻有10,000名美军。冲绳岛距中国很近，後者武装力量扩增较快并已实现现代化。
美国国防部当前面临削减开支压力，美军向关岛转移的费用也在上述开支之内。美国当前安全重点正在转向亚太地区。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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