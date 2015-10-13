驻日美军基地搬迁纠纷加剧，或影响安倍政府支持率

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月13日 - 东京与冲绳县在美军基地上的分歧周二加剧，冲绳县知事翁长雄志撤销了一个新场地的开工许可，而日本政府称正在考虑采取法律行动进行推进。

双方已经僵持了几个月，引发日本国内大量示威，外界认为来自政府的威逼可能在明年举行大选前影响首相安倍晋三的支持率。

反对建设美军基地的翁长雄志撤销了前任颁发的废渣埋填建设工作许可。

“许可存在缺陷，我们认为有理由予以撤销，”他在冲绳举行的新闻发布会上说道。

日本政府称，将忽视翁长雄志的决定，因为前任冲绳县知事已经予以批准，并将考虑采取法律行动。

“前任政府作出了行政决定，因此我们认为不存在问题，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上称。（完）