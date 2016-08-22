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中国财经 | 2016年 8月 22日 星期一 09:37 BJT

瑞萨料将收购美国Intersil 金额最高达30亿美元--日经

- 路透东京/纽约8月22日 - 日本经济新闻周一报导称，日本瑞萨电子(6723.T)最高以3,000亿日圆(29.9亿美元)收购美国半导体厂商Intersil Corp (ISIL.O)的谈判进入最终阶段。

报导称，基本协议最快可能在本月达成。

瑞萨曾在声明稿中表示，正在考虑包括报导的收购案在内的各种选项，以利公司进一步成长，但一切都没有定案。

瑞萨电子财务长柴田英利在去年末的专访中曾对路透表示，公司为进行收购以扞卫产业领导地位，已准备了数以十亿计美元的资金。他指出，瑞萨有超过3,000亿日圆的现金，可供潜在收购之用。

截至周五，Intersil市值超过21亿美元。日经新闻报导，瑞萨将溢价收购Intersil，寻求取得全部控制权。

报导并称，瑞萨计划动用手上的现金，也可能考虑向银行借贷资金。(完)

(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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