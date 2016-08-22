瑞萨料将收购美国Intersil 金额最高达30亿美元--日经

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透东京/纽约8月22日 - 日本经济新闻周一报导称，日本瑞萨电子(6723.T)最高以3,000亿日圆(29.9亿美元)收购美国半导体厂商Intersil Corp (ISIL.O)的谈判进入最终阶段。
报导称，基本协议最快可能在本月达成。
瑞萨曾在声明稿中表示，正在考虑包括报导的收购案在内的各种选项，以利公司进一步成长，但一切都没有定案。
瑞萨电子财务长柴田英利在去年末的专访中曾对路透表示，公司为进行收购以扞卫产业领导地位，已准备了数以十亿计美元的资金。他指出，瑞萨有超过3,000亿日圆的现金，可供潜在收购之用。
截至周五，Intersil市值超过21亿美元。日经新闻报导，瑞萨将溢价收购Intersil，寻求取得全部控制权。
报导并称，瑞萨计划动用手上的现金，也可能考虑向银行借贷资金。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。