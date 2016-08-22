瑞萨料将收购美国Intersil 金额最高达30亿美元--日经

瑞萨曾在声明稿中表示，正在考虑包括报导的收购案在内的各种选项，以利公司进一步成长，但一切都没有定案。

瑞萨电子财务长柴田英利在去年末的专访中曾对路透表示，公司为进行收购以扞卫产业领导地位，已准备了数以十亿计美元的资金。他指出，瑞萨有超过3,000亿日圆的现金，可供潜在收购之用。