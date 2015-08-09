日本住友生命保险正洽谈收购美国保险业者Symetra--日经

路透东京8月9日 - 日经新闻周日报导指出，日本住友生命保险正洽谈收购美国寿险业者Symetra Financial Corp(SYA.A)。

日经新闻称，住友生命打算以4,000-5,000亿日圆(32.2亿至40.3亿美元)间的价格收购Symetra。报导并未提及消息来源。

根据报导，在完成收购后，Symetra的管理层将留任。

在日本国内人口减少导致市场萎缩的情形下，目前有越来越多日本寿险业者打算在美国拓展业务，住友生命看来也将加入其中。

2月时日本第一生命保险(8750.T)以56亿美元收购了Protective Insurance，明治安田生命则是在7月以50亿美元收购了StanCorp Financial Group Inc。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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