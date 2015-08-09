日本住友生命保险正洽谈收购美国保险业者Symetra--日经

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月9日 - 日经新闻周日报导指出，日本住友生命保险正洽谈收购美国寿险业者Symetra Financial Corp(SYA.A)。
日经新闻称，住友生命打算以4,000-5,000亿日圆(32.2亿至40.3亿美元)间的价格收购Symetra。报导并未提及消息来源。
根据报导，在完成收购后，Symetra的管理层将留任。
在日本国内人口减少导致市场萎缩的情形下，目前有越来越多日本寿险业者打算在美国拓展业务，住友生命看来也将加入其中。
2月时日本第一生命保险(8750.T)以56亿美元收购了Protective Insurance，明治安田生命则是在7月以50亿美元收购了StanCorp Financial Group Inc。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。