香港《星岛日报》：日美加强联防 不利亚太稳定

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（4月30日社评）
安倍晋三国事访美备受礼遇，成为首位在国会参众两院致辞的日本首相，此行最实质的成果是修订两国《防卫合作指针》，强化军事联防关系，为日本派兵海外参战获得美国亮绿灯。
安倍树立和平形象以消除外界对修改《和平宪法》的抗拒。在他与美国总统奥巴马在国宴中互敬日本清酒的前一天，两国发布新版本的《防卫合作指针》，把日本自卫队支援美军的地区和对象限制，由本来的朝鲜半岛等日本周边地区，扩展到全世界，支援对象还包括美国协防的第三国，这要日本修改或重新解释《和平宪法》才能够做到。
新版本指针还把两国部队协调机制，扩展到太空和网络等领域的军事合作，并且明列钓鱼台列岛适用于美日安全保障条约，这是美日联防机制的升级版。
美日在二战中吃过对方不少苦头。美国作为战胜国，逼日本制订《和平宪法》，把军队定性为自卫队，限定自卫范围，阻止其再度侵略海外。安倍此行获得美国拆墙松绑，标志两国在二战结束70周年基本上尽释前嫌。
美国现时对中国的戒心重于对日本。美国＂重返＂亚洲实施＂再平衡＂，就是针对中国的冒起，要维持对这地区的影响力。无论在经济还是军事上，日本都可以担当吃重的＂忠心巨人＂角色。
美国政策进一步向日本倾斜，声言是为保地区稳定，却要小心助长日本有恃无恐扩张军事，反而加剧地区紧张。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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