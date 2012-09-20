日本同意美国在日部署“鱼鹰”飞机

日本允许有争议的美国MV-22“鱼鹰”(Osprey)飞机10月开始在该国上空飞行。测试发现，尽管该飞机有过数起坠毁事故，但仍安全。美国一直寻求在冲绳岛部署“鱼鹰”倾转旋翼飞机，但因该飞机今年早些时候发生过两起坠毁事故，日本民众以安全为由强烈反对此事。