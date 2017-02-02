独家：在安倍准备会见特朗普之际 日本考虑增加购买美国能源

路透东京2月2日 - 两位了解计划的消息人士告诉路透，在日本首相安倍晋三准备会见美国总统特朗普之际，安倍考虑增加从美国进口能源；特朗普一直报怨日本对美国的贸易顺差。

日本正在制定让日资企业在美国投资基础设施和创造就业项目的一揽子方案，以让安倍带到2月10日与特朗普在华盛顿的会议上。

执政联盟一位消息人士告诉路透，另一个想法是，日本增加从美国进口液化天然气(LNG)。

根据一家与安倍关系密切的大型日企高管说，如果安倍确定特朗普最担心的是贸易逆差，那么除了上述投资方案外，另外一个选项就是增加进口美国页岩油或天然气。

特朗普上任后时不时地发表惊人言论，日本官员为了回应疲于奔命。

特朗普扬言要对从墨西哥进口的车子课征关税，批评日本对美国的贸易顺差，最近还指控日本、德国及中国压低本币汇率来取得贸易优势。

“(安倍)想知道，对特朗普而言最重要的事是什么，”这位要求匿名的企业高管称。

“例如，如果特朗普最介意的是贸易盈余，那么我们或可找出一些可能的解决方法，”包括进口更多美国页岩油气。

安倍对特朗普的态度是“不包容、不反对，”他说。

日本某天然气进口商一位不愿具名的高管告诉路透，公用事业公司将不愿意购买更多美国页岩气，因为他们已经承诺大量购买，而且日本对于能源的需求在下滑。

亚洲液化天然气(LNG)价格今年已经下滑近五分之一，受供应过剩拖累。

日本为全球最大LNG进口国，占全球输送量的近三分之一。

外界曾将美国页岩气视为舒缓福岛核事故后日本能源危机的万灵药，但现在仅仅是日本满足本国需求的众多选项之一。

日本读卖新闻周四报道称，安倍晋三的增长及就业倡议将包括日美共同开发规模为4,500亿美元“基建市场”的计划，日本政府及企业将在未来10年向其投资1,500亿美元。(完)