日本称日美峰会意在彰显两国同盟关系加强

日本内阁官房长官菅义伟周三表示，即将到来的日美峰会意在彰显两国正在加强的同盟关系。菅义伟在记者会上称，“峰会最大的目的是就亚太地区形势交换信息，包括朝鲜问题，并彰显加强中的日美同盟关系。”日本首相安倍晋三将于2月21-24日访美，与美国总统奥巴马会晤。路透