日媒称日美官方达成协议 将沟通东芝及西屋相关信息

路透华盛顿3月16日 - 日本共同社报道，日本经济产业大臣世耕弘成周四表示，他已和美国能源及商务部长达成协议，将沟通有关东芝(6502.T)及该公司陷入困境的美国核电事业西屋电气情况进展的信息。

东芝表示相信可以找到买主接手西屋的多数股权，但回避了关于该事业可能申请第11章破产保护的问题，仅称有多种选项。消息人士说，已聘请了破产律师进行研究。

共同社指出，世耕弘成在华盛顿与美国能源部长培瑞(Rick Perry)和商务部长罗斯(Wilbur Ross)商谈后告诉日本记者，他已与这两位部长达成协议，将相互沟通该案情况进展的信息。

根据共同社，世耕弘成称这两位美国部长表示，他们认为东芝的财务稳定性极为重要。

共同社称，世耕弘成周四另外也和白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)会面。

一名白宫官员说，“会中确实讨论到西屋的问题，双方均正密切关注此事。”

美国商务部、能源部及白宫国家经济委员会未回覆置评请求。(完)