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国际财经 | 2015年 4月 17日 星期五 09:06 BJT

日本经济财政大臣希望在今日决定是否与美国展开TPP正式双边谈判

路透东京4月17日 - 日本经济财政大臣甘利明表示，他希望在周五决定，是否与美国就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)展开正式双边谈判。

甘利明表示，他将在两国工作级别会谈结束后作出决定，但具体决定的时间还未确定。

他对记者表示，美国将贸易促进授权(TPA)议案提交国会，对此他表示欢迎。该提案将授权美国总统奥巴马进行自由贸易协定的谈判。甘利明称，希望美国国会能很快批准这项议案。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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