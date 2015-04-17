日本经济财政大臣希望在今日决定是否与美国展开TPP正式双边谈判

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京4月17日 - 日本经济财政大臣甘利明表示，他希望在周五决定，是否与美国就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)展开正式双边谈判。
甘利明表示，他将在两国工作级别会谈结束后作出决定，但具体决定的时间还未确定。
他对记者表示，美国将贸易促进授权(TPA)议案提交国会，对此他表示欢迎。该提案将授权美国总统奥巴马进行自由贸易协定的谈判。甘利明称，希望美国国会能很快批准这项议案。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)