安倍访美期间贸易谈判取得重大进展可能性不大--甘利明

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京4月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二淡化外界预期，暗示日美峰会后宣布贸易谈判取得重大进展的可能性不高。
日本首相安倍晋三将在华盛顿与美国总统奥巴马会晤。
日本放送协会(NHK)称，双方会谈后发表的联合声明可能会提及两国在贸易谈判方面取得“重大进展”，并会谈到两国采取合作共同推动跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的签订。
但甘利明在记者会上表示：“联合声明中最多可能出现的说法是，(日美贸易谈判)取得‘令人满意的进展’。”
甘利明称，两国贸易谈判在某些方面取得进展，但在其它方面仍然面临“僵局”，他预期两国领导人将指示本国官员继续努力，以尽早达成协议。
两位领导人不大可能讨论贸易协议的细节。
白宫上周表示，预计安倍访美期间不会有日美两国的贸易协议正式宣布。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。