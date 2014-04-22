美日就TPP问题达成协议还有很长距离--日财政大臣

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透东京4月22日 -日本经济财政大臣甘利明周二表示，他认为与美国就贸易问题达成广泛一致还有很长距离。市场认为这是达成本地区总体协议的关键。
美日达成协议，对于以美国为首的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。该协定的成员国达12个，地域横跨亚洲至拉美。TPP是美国总统奥巴马扩大美国在亚洲影响政策的核心，日本首相安倍晋三也称这是其经济成长战略的一个要素。
甘利明对记者表示，在本周安倍与奥巴马的会晤中，两国可能会宣布建立牢固关系。奥巴马定于周三至周五访问东京。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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