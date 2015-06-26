日美可望解决双边问题 以在7月敲定TPP协议--日本官员（更新版）

(新增更多细节和评论)

路透东京6月26日 - 日本一高级官员周五称，日本与美国可能解决悬而未决的双边问题，这样在预计于7月召开的12国部长级会谈上可望达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)协议。

美日达成协议对于敲定TPP多边协议至关重要。TPP是美国总统奥巴马面对中国崛起，而采取的亚洲战略再平衡计划的核心部分。

这位官员对路透表示，美国稻米等农产品进入日本市场、以及日本汽车零部件进入美国市场的问题，在政治上比较敏感，都是有待解决的双边问题。

“预计这些剩余问题不会妨碍美国与日本达成协议，”这名官员表示，“我们相信将能够及时解决这些问题，完成全部TPP谈判。”

“快速通道”贸易谈判授权法案在美国国会经历了六周的苦战，参议院最终以60比38的投票结果通过。

日本和其它一些国家希望美国“快速通道”贸易谈判授权法案能够在TPP协商最终协议之前获得批准。这位日本官员不愿透露磋商的细节。

纳入新开发药品的知识产权保护，是敲定多边TPP协议必须解决的优先议题之一。那将能协调12个发达和新兴国家的规定和标准，并降低贸易障碍。

“如果不处理得让人满意，极有可能成为美国国会拒绝TPP的一个理由。所以纳入对新药保护的高标准成为TPP协议的先决条件。”该日本官员说。

但这位官员仍听似乐观。

“如果有足够的政治关注和投入，能及时在我们预计于7月底前举行的部长层级会议前解决这些议题，那么我不认为还有什么剩余问题是不能解决的。”他说。

如果TPP在7月底或8月初达成协议，将可望于12月上半月提交美国国会进行最后表决。其他国家也需寻求立法者的同意。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。