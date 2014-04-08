日本称与美国的贸易协议谈判是“困难的”

路透东京4月8日 -经过数年谈判，刚刚与澳洲达成基本贸易协议的日本表示，希望与美国达成类似协议以及一份地区性协议，但指谈判将是“困难的”。

日本和美国为达成一项双边协议而努力，这是美国领头的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的重要一环。美国总统奥巴马本月稍晚将访问日本，随行的美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)将与日本经济财政大臣甘利明举行会谈。

澳洲总理阿博特(Tony Abbott)和日本首相安倍晋三周一达成双边贸易协议，并同意尽快签署。

横亘在美国和日本之间贸易协议的障碍包括，日本农场和汽车市场的准入，以及美国对进口汽车和卡车的征税。

日本内阁官房长官菅义伟周二在记者会上表示，“我们希望与(澳洲)达成协议这个事实，可以对TPP和其他地区性经济协议有积极影响。”

他还称，美国和日本当前在攻克尚未解决的问题，“情况很复杂，但我们希望可以就达成广泛协议起到积极作用。”

日本媒体报导称，负责对日贸易的美国贸易副代表卡特勒在周一已经开始与日本方面展开谈判。弗罗曼和甘利明可能在周三会面。

美国希望日本放开稻米、牛肉、猪肉、牛奶和白糖行业--而这些领域正是安倍誓言要保护的。日本希望美国就放弃汽车进口税设定时间表。美国对来自日本的乘用车征收2.5%的关税，对轻型卡车征税25%。(完)

(编译 田建华; 审校 屈桂娟)

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