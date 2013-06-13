日圆兑美元触及4月4日来最高位

* 日圆兑美元触及4月4日日本央行宣布刺激措施以来最高位

* 在美国公布经济数据后，美元小幅缩减跌幅

* 选择权市场显示短期美元/日圆走势不确定

* 欧元兑美元从四个月高位下滑

路透纽约6月13日 - 日圆兑美元和欧元周四升至4月日本央行祭出激进刺激措施以来的最高水准，因日本股市下滑引发市场出脱日圆空头仓位。

日本央行本周稍早没有宣布新的刺激措施后，投资人感觉到日本央行的决心正在动摇，这带动日圆大涨，拖累股市下挫。这些走势是日本央行宣布刺激计划时最不希望看到的市况。

而且，投资人臆测何时美联储可能开始缩减货币刺激措施，令汇市波动性增加。

美国公布的经济数据显示5月零售销售优于预期，上周初请失业金人数减少，美元因此缩减跌幅，但数据不足以扭转美元跌势。

“我认为今日的零售销售数据，以及初请失业金数据是经济成长的积极迹象，但不足以促使美联储在6月采取行动，而是给予美联储更多时间以便可能在9月行动。”Pioneer Investments汇市部门董事Paresh Upadhyaya表示。

日股日经225指数.N225在过去四周大跌，之前在11月至5月暴涨超过75%。

对央行货币政策前景的不确定性令投资人出脱对冲仓位，这些仓位是他们为了受益于股市上涨，并避免受日圆下滑拖累建立的。

周五日本股市开盘前，在芝加哥交易的6月日经股指期货显示周五日股将开低，该合约跌65点，报12,935点。

美元兑日圆低见93.78日圆，为4月4日来最低。纽约尾盘，美元报95.12日圆，跌0.92%。

欧元兑日圆跌0.72%，报127.16日圆，在亚洲交易时段跌穿100日移动均线切入位后重新站上该水准。

根据法国巴黎银行，鉴于日股为美元兑日圆交易提供指引，短期内没有什么能阻挡利空走势。

“如果你相信政策制定者决定市况的能力的话，我们认为这波行情将最终为抛售日圆提供良好机会。”法国巴黎银行表示。

分析师表示，通常在金融市场动荡时期上涨的日圆目前走强，是因为投资人担心日本首相的激进政策无法提振经济和避免通缩。

“过去几日，尽管美国收益率上升，但美元遭到逼仓，令许多市场人士困惑。”法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Alvin Tan表示。

显示短期美元/日圆走势方向不明朗的是，美元/日圆一个月隐含波动性指数跳升至逾两年最高水准。

美元指数.DXY跌0.33%，报80.68，离今日稍早触及的近四个月低点80.50不远。

澳元兑美元尾盘大涨1.8%，报0.9653美元。

欧元兑美元触及近四个月高位1.3390美元，但交易商报称在1.3400美元有卖盘，欧元缩减升幅，纽约尾盘报1.3365美元，升0.22%。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3374 1.3336 +0.28 +1.36 1.3194

美元/日圆 95.36 96.00 -0.67 +9.94 86.74

欧元/日圆 127.53 128.06 -0.41 +11.43 114.45

美元/瑞郎 0.9217 0.9203 +0.15 +0.68 0.9155

英镑/美元 1.5718 1.5677 +0.26 -3.28 1.6251

美元/加元 1.0156 1.0207 -0.50 +2.37 0.9921

澳元/美元 0.9636 0.9480 +1.65 -7.28 1.0393

欧元/瑞郎 1.2327 1.2278 +0.40 +2.09 1.2075

欧元/英镑 0.8509 0.8503 +0.07 +4.87 0.8114

新西兰元/美元 0.8096 0.7986 +1.38 -2.26 0.8283

美元/挪威克朗 5.7382 5.7553 -0.30 +3.15 5.5630

欧元/挪威克朗 7.6752 7.6741 +0.01 +4.56 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4726 6.5123 -0.61 -0.40 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6637 8.6864 -0.26 +1.00 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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