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时事要闻 | 2015年 9月 14日 星期一 09:36 BJT

日本阿苏山发生火山喷发--气象厅

路透9月14日 - 日本气象厅称，位于日本九州的阿苏火山周一发生火山喷发，喷出大量火山灰及浓烟。

去年，日本中部御岳山的火山意外爆发，造成63人死亡，为将近90年来最惨重的火山爆发灾情。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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