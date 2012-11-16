安倍晋三称经济和外交是日本大选主要议题

路透东京11月16日电---日本主要反对党自民党总裁安倍晋三周五表示,经济和外交问题将是12月16日大选中的焦点.安倍有望在这次大选中胜出并成为新一任日本首相.

安倍在众议院解散之後表示,即将进行的大选将主要围绕哪个政党能够振兴陷入停滞的经济、重建东北部地震灾区,以及恢复外交关系.

安倍曾担任日本首相,目前为自民党领袖,他表示他的目标是让党内所有候选人都在大选中获胜,使自民党重新执政.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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