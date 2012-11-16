安倍晋三称经济和外交是日本大选主要议题

特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透东京11月16日电---日本主要反对党自民党总裁安倍晋三周五表示,经济和外交问题将是12月16日大选中的焦点.安倍有望在这次大选中胜出并成为新一任日本首相.
安倍在众议院解散之後表示,即将进行的大选将主要围绕哪个政党能够振兴陷入停滞的经济、重建东北部地震灾区,以及恢复外交关系.
安倍曾担任日本首相,目前为自民党领袖,他表示他的目标是让党内所有候选人都在大选中获胜,使自民党重新执政.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。 情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。 韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透首尔2月27日 - 韩国总统朴槿惠在周一披露的一份声明中对宪法法院表示，她在执政时从未谋取任何个人利益。与此同时，法院准备对朴槿惠弹劾案做出裁决。