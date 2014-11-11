日本公明党党魁山口那津男称希望为提前大选做好准备

路透东京11月11日 - 日本公明党党魁山口那津男周二表示，其所属政党应该要准备好可能的提前大选，目前外界益发揣测安倍可能把推迟不受欢迎的调高消费税和提前大选紧密相系。

媒体周二报导称，如果安倍决定推迟至明年10月才将消费税调高至10%，可能就会提前在年底前举行大选。日本众议院要等到2016年才会举行选举。

“媒体有大量不同的报导，”山口那津男在记者会上表示。

“我们需要考虑好因应此事的立场。”

日本读卖新闻周二报导称，安倍最快下周将解散众议院，在下个月提前大选，可能是在12月14日。

安倍内阁最近接连传出金钱丑闻，使得安倍支持率大幅下滑，政坛人士称他可能有意在支持率进一步下滑前提前举行选举。

“大家都以为选举可能是在明年秋季，但在此之前，安倍必须想办法处理几个不受欢迎的政策。”该自民党议员说，他举的例子是重启福岛核灾后停止运转的核电厂，和拟修改法令以让日本行使集体自卫权。

“如果他坐视不管，那么当他必须举行大选时，支持率可能比现在更低了。”

日本公共电视台NHK周一公布调查显示，安倍支持率下滑8个百分点至44%，是他第二次出任首相以来的最低。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。