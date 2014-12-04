日本联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位--媒体调查

路透东京12月4日 - 媒体调查显示，日本首相安倍晋三领导的联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位，暗示他将为“安倍经济学”寻获新的民意背书。

几家主要报纸周四的调查结果意味着，安倍将赢得重大胜利。他上个月表示，12月14日提前选举是全民对其经济政策的一次公投，特别是延迟第二次上调消费税的决策。

根据朝日新闻、日经新闻和读卖新闻的调查，安倍所在的自民党料将赢得众议院475个席位中的300席或更多。

两项调查显示，自民党与公明党组成的联合政府取得的席位，料仍会高于保持绝对多数所需的317席。

调查结果表明，联合政府将轻松超越执政党高层设定的266席的目标，足以保持稳定多数席位，能够掌控众议院所有关键委员会。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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