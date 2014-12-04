日本联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位--媒体调查

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透东京12月4日 - 媒体调查显示，日本首相安倍晋三领导的联合政府料在众议院选举中保住三分之二多数席位，暗示他将为“安倍经济学”寻获新的民意背书。
几家主要报纸周四的调查结果意味着，安倍将赢得重大胜利。他上个月表示，12月14日提前选举是全民对其经济政策的一次公投，特别是延迟第二次上调消费税的决策。
根据朝日新闻、日经新闻和读卖新闻的调查，安倍所在的自民党料将赢得众议院475个席位中的300席或更多。
两项调查显示，自民党与公明党组成的联合政府取得的席位，料仍会高于保持绝对多数所需的317席。
调查结果表明，联合政府将轻松超越执政党高层设定的266席的目标，足以保持稳定多数席位，能够掌控众议院所有关键委员会。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。