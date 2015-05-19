西方学者敦促日本首相安倍晋三正视战争历史

路透东京5月19日（记者 Linda Sieg） - 以西方人为主的超过450名学者签署一封公开信，敦促日本首相安倍晋三大胆面对日本的战争历史；这表明安倍未能消除对他希望冲淡过去道歉的担忧。

安倍上个月出访美国对美国国会发表演讲时表达了对日本在二战中角色的“悔意”。但学者们的公开信表明安倍的公开道歉并没有缓解外国的担忧。

签名的学者中包括两位获得过普利策奖的历史学家，学者们呼吁安倍正视日本的殖民统治和侵略历史，包括慰安妇问题。

两名项目协调人之一、康涅狄格大学教授Alexis Dudden对路透表示，签署人名单将于周二在网上公布。

“作为研究日本问题的学者，我们的共同责任是促进公开讨论……以及给这一代人和子孙后代留下诚实的历史记录，”Dudden在邮件中称。

学者们呼吁安倍正视历史，“今年是日本政府显示其领导力的机会，通过言行正视日本殖民统治和侵略历史。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。