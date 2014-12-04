世界顶级威士忌的奥秘：日本泉水和西班牙酒桶

路透日本山崎12月4日（记者 Thomas Wilson） - 京都附近的山崎威士忌酒厂和苏格兰威士忌产地相距甚远。

尽管如此，知名评论家Jim Murray上个月在其《威士忌圣经2015》（Whisky Bible 2015）中将山崎威士忌旗下品牌Single Malt Sherry Cask 2013列为全球最佳威士忌。

该公司称，山崎威士忌获得成功的原因是巧妙利用了气候、水和特殊的酿酒桶，以及对日本人味觉的深刻了解。

山崎宽敞的酒窖中有2,000个酿酒桶。Murray将山崎威士忌描述为“几乎无以言表的非凡”。

“炎热的夏季造就了复杂而深厚的芳香，”Beam Suntory首席调酒师Shinji Fukuyo指出。Beam Suntory是山崎威士忌的所有者。

山崎威士忌酒厂使用附近城镇的泉水，其矿物质含量和软硬度得到了称赞。山崎使用难得的雪利酒桶酿造威士忌，这些酒桶由西班牙北部的栎木特别制作而成。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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