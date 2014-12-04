世界顶级威士忌的奥秘：日本泉水和西班牙酒桶

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透日本山崎12月4日（记者 Thomas Wilson） - 京都附近的山崎威士忌酒厂和苏格兰威士忌产地相距甚远。
尽管如此，知名评论家Jim Murray上个月在其《威士忌圣经2015》（Whisky Bible 2015）中将山崎威士忌旗下品牌Single Malt Sherry Cask 2013列为全球最佳威士忌。
该公司称，山崎威士忌获得成功的原因是巧妙利用了气候、水和特殊的酿酒桶，以及对日本人味觉的深刻了解。
山崎宽敞的酒窖中有2,000个酿酒桶。Murray将山崎威士忌描述为“几乎无以言表的非凡”。
“炎热的夏季造就了复杂而深厚的芳香，”Beam Suntory首席调酒师Shinji Fukuyo指出。Beam Suntory是山崎威士忌的所有者。
山崎威士忌酒厂使用附近城镇的泉水，其矿物质含量和软硬度得到了称赞。山崎使用难得的雪利酒桶酿造威士忌，这些酒桶由西班牙北部的栎木特别制作而成。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。