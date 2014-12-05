世界顶级威士忌的奥秘：日本泉水和西班牙酒桶

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本山崎12月4日 - 京都附近的山崎威士忌酒厂和苏格兰威士忌产地相距甚远。
尽管如此，知名评论家Jim Murray上个月在其《威士忌圣经2015》（Whisky Bible 2015）中将山崎威士忌旗下品牌Single Malt Sherry Cask 2013列为全球最佳威士忌。
该公司称，山崎威士忌获得成功的原因是巧妙利用了气候、水和特殊的酿酒桶，以及对日本人味觉的深刻了解。
山崎宽敞的酒窖中有2,000个酿酒桶。Murray将山崎威士忌描述为“几乎无以言表的非凡”。
“炎热的夏季造就了复杂而深厚的芳香，”Beam Suntory首席调酒师Shinji Fukuyo指出。Beam Suntory是山崎威士忌的所有者。
山崎威士忌酒厂使用附近城镇的泉水，其矿物质含量和软硬度得到了称赞。山崎使用难得的雪利酒桶酿造威士忌，这些酒桶由西班牙北部的栎木特别制作而成。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510