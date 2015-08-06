日本广岛举行原子弹爆炸70周年纪念活动

钟声响起，数以千计的民众周四在广岛参加世界首次原子弹爆炸70周年纪念活动，与会者低头祈祷。广岛市长Kazumi Matsui呼吁销毁核武器，并要求创立不依赖于武力的安全体系。日本首相安倍晋三也参加了广岛的纪念活动。他计划下周发表纪念二战结束的讲话，批评人士担心他在讲话中会淡化过去日本官方对战争的道歉立场。路透