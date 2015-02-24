摩根大通将开始对大客户的部分存款收取费用--WSJ

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月23日 - 华尔街日报(WSJ)引述熟悉内情消息人士报导，摩根大通(JPM.N)将对大型机构客户的部分存款开始收取费用，称因新规定导致其为客户持有存款的成本过高。
报导援引一项备忘录称，该计划并不影响该行的散户，但有部分企业客户及金融企业将受影响。其中包括对冲基金、私募股权公司和外资银行。
报导称，摩根大通周二与投资者的年度策略展望中，可能公布该计划的特定细节。
由于时值美国非上班时间，尚无法立即取得摩根大通代表对此事置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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