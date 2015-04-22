日本官员称安倍将与中国国家主席习近平在印尼会晤（更新版）

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路透东京/雅加达4月22日 - 一位日本政府官员表示，日本首相安倍晋三将在周三印尼亚非峰会期间与中国国家主席习近平会晤。这成为中日关系解冻的最新迹象。

由于历史宿怨、领土争端和区域竞争关系，中日关系近几年一直很冷淡。周三两国领导人的会晤有可能促进双方谨慎修好，这一苗头始于去年底安倍与习近平在一次峰会上的会面。

日本内阁官房长菅义伟早前对记者表示，他希望安倍与习近平能在雅加达会晤，不过暂未确定会晤的具体细节。

但一位日本政府官员对路透表示，安倍与习近平将举行会晤。

中国外交部没有立即回复要求置评的电子邮件。

安倍晋三将在雅加达峰会上发表讲话，外界将关注其言论是否暗示他希望淡化以往对二战的道歉。

日本政府一位消息人士称，安倍晋三将在雅加达表达对战争的反省，但媒体称他不会道歉。

中国多次敦促日本直面历史。

但一些专家表示，中国认为两国修好的时机已经成熟。

雅加达峰会的一张领导人合影显示，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的两侧分别是习近平和安倍晋三。他们观看印尼传统舞蹈表演时，习近平和安倍晋三仍坐在佐科-维多多两侧。

安倍晋三在雅加达发表讲话后，下周会在美国国会发表演说，8月将在二战结束纪念日上发表声明。

安倍已经表示，他将维持历届政府对战争的道歉立场，但希望用他自己的话发表前瞻性声明。这引起外界担心他打算淡化日本之前的说法。(完)

(编译 白云/于春红/杜明霞；审校 郑茵/蔡美珍)

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