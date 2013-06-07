日本政府对日圆大涨表关切 但称没必要恐慌

路透东京6月7日 - 日本政府周五对日圆上涨反应谨慎，多位高层官员表达了对日圆汇率剧烈波动的关切，但并未公开表示出对当前日圆汇率水准的担忧。

日圆兑美元周四创下三年来最大单日涨幅，凸显出日本首相安倍晋三积极推升通胀的政策所显现的初步效果是多么的脆弱。

近几日来，股市和汇市均大幅回吐了“安倍经济学”所带来的利好效应。安倍经济学是指通过实施全面的财政和货币扩张政策，来结束困扰日本多年的通缩问题，且重振该国经济。

但由于市况反映出是美元汇率下降在提振日圆，而不是日本方面的因素，所以日本政府官员也无计可施，只能观望市场，寄望于市场能尽快平稳下来。此外，日圆汇率仍处在日本企业认为合适的水准。

“我们正在关注这些走势，但这与干预无关，我认为我们无需马上做出回应，”日本财务大臣麻生太郎在例行记者会上说。隔夜美元兑日圆大跌至七周低点。“汇市波动很剧烈。”

美元受到重创，因投资者在备受关注的美国非农就业报告周五出炉前解除美元多仓，非农报告可以用来衡量美国经济的健康状况。美元兑日圆上个月曾触及四年半高位103.74。日圆的跳涨推动日本股市进入熊市领域，指标日经指数较其5月底高位下滑了逾20%。

“重要的是日本经济正稳步复苏的事实，”日本经济财政大臣甘利明说。他并指出市场波动受到外部因素的驱动。

“我们将很快完成制定增长策略...并会稳步付诸实施，”甘利明在内阁会议后的记者会上说。

日本财务省国际局长山崎达雄表示，隔夜美元/日圆跌势“非常迅猛”，他将密切关注汇市。山崎达雄是麻生太郎的外汇事务主要负责人之一。

在欧洲货币杂志举办的年度日本外汇论坛上的讲话中，山崎达雄重申，日本央行的大规模货币宽松并非直接针对汇率。他并称近来日圆的波动是由市场驱动。

日本官员没有过度担心日圆汇率，其中一个原因是虽然日圆走软使得依赖出口的日本经济总体受益，但日本企业却并未要求日圆进一步下跌。

路透5月末进行的一次调查显示，日本企业希望日圆企稳，甚至小幅回升。

在美元兑日圆升破100日圆关口之后，路透对400家企业的调查显示，48%的受访企业希望日圆兑美元汇率稳定在100日圆左右。

仅有7%的企业希望日圆兑美元走软至105日圆，8%的企业希望跌至110日圆。相比之下，有29%的企业希望日圆兑美元反弹至95日圆，9%的企业倾向于90日圆的水平。由于计算经过四舍五入，各项比例相加不等于100%。(完)

(编译 兰秀娟/侯向明/李春喜; 审校 徐文焰/许娜)

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