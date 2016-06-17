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国际财经 | 2016年 6月 17日 星期五 09:20 BJT

日本财务大臣麻生太郎称非常忧心汇率迅速波动

路透东京6月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他对汇市“单边快速及投机”走势感到非常忧心，必要时他将做出回应，以确保汇率稳定。

麻生太郎在一场内阁会议后向记者表示，日本财务省、央行、以及金融厅计画在今日稍晚开会讨论金融市场情势。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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