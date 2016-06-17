日本财务大臣麻生太郎称非常忧心汇率迅速波动

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透东京6月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他对汇市“单边快速及投机”走势感到非常忧心，必要时他将做出回应，以确保汇率稳定。
麻生太郎在一场内阁会议后向记者表示，日本财务省、央行、以及金融厅计画在今日稍晚开会讨论金融市场情势。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。