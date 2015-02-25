焦点：日本企业抢进海外资产 因内需前景黯淡且日圆后市看贬

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
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路透东京2月24日 - 日本邮政以50亿美元收购澳洲Toll Holdings TOL.AX，由此可见，在日本国内前景萎靡及日圆进一步贬值的威胁下，日本企业争相收购海外资产，且似乎愿意高价买进。
长期来看，日本的人口结构让内需前景蒙上阴霾；十年来人口不断减少，预计到了2060年日本人口将从1.27亿人锐减至8,700万人，其中有40%的人口将是超过65岁。
但银行业者和分析师表示，带动这一波冲向海外置产的动力主要是恐惧心理，在这个通缩压力罩顶，以及日本央行推出庞大货币刺激政策，使得弱势日圆料将进一步贬值的年代，如果买家现在不出手，未来海外收购目标势必会变得更加昂贵。
这一切再再显示，首相安倍晋三重振迟滞经济的努力所面临的反作用力。日本经济已通缩10年且成长乏力。
根据汤森路透的数据，今年迄今日本企业的海外收购金额已达270亿美元，接近去年整年560亿美元的半数。相较之下，自2011年以来国内交易金额已减少逾半，去年创下16年低位360亿美元。
“企业正积极投资成长中的市场。由于日本未见成长，企业即押宝海外公司，”Ernst & Young交易谘询服务公司购并顾问Kazuhiro Kaneko表示。
日本邮政的收购行动旨在降低对不断降温的内需的依赖。
本月稍早，佳能(7751.T)及近铁运通(Kintetsu World Express)(9375.T)接连宣布公司历来最大宗的海外购并案。而日立(6501.T)及旭化成(3407.T)本周也发布购并的消息，使得日本企业两周来的购并交易规模达到133亿美元左右。
参考日本企业购并图表，请点选：(link.reuters.com/raf24w)
参考日本人口状况图表，请点选：(here)
**令人激动的溢价**
日本央行为提振通胀、消费及投资而实施刺激措施两年之后，日本除金融以外的企业手握大把现金，规模高达233万亿日圆(1.96万亿美元)，或总资产的24%。
如今其中的部份资金被挪为海外购并之用。
“这股趋势料将持续下去，”野村证券资深策略师Kengo Nishiyama表示。
日本邮政控股旗下的日本邮便社长高桥亨表示，收购Toll仅是公司全球拓展的第一步。
高桥亨称，“我们希望运用收购Toll时的经验和知识来打造全球经营基础，并更进一步向亚洲和北美拓展。”
日本邮政并购Toll的价格，较消息公开之前Toll的当日收盘价溢价49%。麦格理证券分析师Sam Dobson以“慷慨大方”来形容这个溢价。
“通常这类并购案的溢价大概在25%左右，本案却将近是这个期望值的两倍。”Dobson说。“实在太多了。”
佳能(7751.T)以28亿美元收购瑞典网路监控摄像服务商Axis AB (AXIS.ST)，也是溢价将近50%。而近铁运通收购新加坡APL Logistics的价格，根据消息人士透露，比APL母公司新加坡东方海皇集团NEPS.SI所希望的价格高出约30%。
过去两年中，随着日圆从95日圆兑1美元贬值至119日圆，企业以美元支应海外并购的成本已经增加逾25%。
本月的路透调查显示，分析师预计日本央行今年稍晚将出台更多刺激举措，日圆可能将承受更多压力。
“大家都认为日圆会扩大贬值，所以他们认为最好趁现在赶快行动。”安永会计师事务所的Kaneko说。
自2011年福岛核灾之后，日本对于日圆贬值走势便更加敏感。福岛核灾导致日本关闭核反应炉，估计每年额外增加了280亿美元燃料进口成本。
旭化成株式会社总经理执行官浅野敏雄表示，该公司周一决定收购Polypore International IncPPO.N旗下能源储存业务，主因其符合公司成长策略且将产生协同效应(综效)，不过日圆走势也是考量因素之一。
他说：“我们考虑了这个因素。压力将越来越大。”(完)
(编译 戴素萍/龚芳/李婷仪 审校 张明钧/许娜)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。