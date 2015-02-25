焦点：日本企业抢进海外资产 因内需前景黯淡且日圆后市看贬

路透东京2月24日 - 日本邮政以50亿美元收购澳洲Toll Holdings TOL.AX，由此可见，在日本国内前景萎靡及日圆进一步贬值的威胁下，日本企业争相收购海外资产，且似乎愿意高价买进。

长期来看，日本的人口结构让内需前景蒙上阴霾；十年来人口不断减少，预计到了2060年日本人口将从1.27亿人锐减至8,700万人，其中有40%的人口将是超过65岁。

但银行业者和分析师表示，带动这一波冲向海外置产的动力主要是恐惧心理，在这个通缩压力罩顶，以及日本央行推出庞大货币刺激政策，使得弱势日圆料将进一步贬值的年代，如果买家现在不出手，未来海外收购目标势必会变得更加昂贵。

这一切再再显示，首相安倍晋三重振迟滞经济的努力所面临的反作用力。日本经济已通缩10年且成长乏力。

根据汤森路透的数据，今年迄今日本企业的海外收购金额已达270亿美元，接近去年整年560亿美元的半数。相较之下，自2011年以来国内交易金额已减少逾半，去年创下16年低位360亿美元。

“企业正积极投资成长中的市场。由于日本未见成长，企业即押宝海外公司，”Ernst & Young交易谘询服务公司购并顾问Kazuhiro Kaneko表示。

日本邮政的收购行动旨在降低对不断降温的内需的依赖。

本月稍早，佳能(7751.T)及近铁运通(Kintetsu World Express)(9375.T)接连宣布公司历来最大宗的海外购并案。而日立(6501.T)及旭化成(3407.T)本周也发布购并的消息，使得日本企业两周来的购并交易规模达到133亿美元左右。

参考日本企业购并图表，请点选：(link.reuters.com/raf24w)

参考日本人口状况图表，请点选：(here)

**令人激动的溢价**

日本央行为提振通胀、消费及投资而实施刺激措施两年之后，日本除金融以外的企业手握大把现金，规模高达233万亿日圆(1.96万亿美元)，或总资产的24%。

如今其中的部份资金被挪为海外购并之用。

“这股趋势料将持续下去，”野村证券资深策略师Kengo Nishiyama表示。

日本邮政控股旗下的日本邮便社长高桥亨表示，收购Toll仅是公司全球拓展的第一步。

高桥亨称，“我们希望运用收购Toll时的经验和知识来打造全球经营基础，并更进一步向亚洲和北美拓展。”

日本邮政并购Toll的价格，较消息公开之前Toll的当日收盘价溢价49%。麦格理证券分析师Sam Dobson以“慷慨大方”来形容这个溢价。

“通常这类并购案的溢价大概在25%左右，本案却将近是这个期望值的两倍。”Dobson说。“实在太多了。”

佳能(7751.T)以28亿美元收购瑞典网路监控摄像服务商Axis AB (AXIS.ST)，也是溢价将近50%。而近铁运通收购新加坡APL Logistics的价格，根据消息人士透露，比APL母公司新加坡东方海皇集团NEPS.SI所希望的价格高出约30%。

过去两年中，随着日圆从95日圆兑1美元贬值至119日圆，企业以美元支应海外并购的成本已经增加逾25%。

本月的路透调查显示，分析师预计日本央行今年稍晚将出台更多刺激举措，日圆可能将承受更多压力。

“大家都认为日圆会扩大贬值，所以他们认为最好趁现在赶快行动。”安永会计师事务所的Kaneko说。

自2011年福岛核灾之后，日本对于日圆贬值走势便更加敏感。福岛核灾导致日本关闭核反应炉，估计每年额外增加了280亿美元燃料进口成本。

旭化成株式会社总经理执行官浅野敏雄表示，该公司周一决定收购Polypore International IncPPO.N旗下能源储存业务，主因其符合公司成长策略且将产生协同效应(综效)，不过日圆走势也是考量因素之一。

他说：“我们考虑了这个因素。压力将越来越大。”(完)

(编译 戴素萍/龚芳/李婷仪 审校 张明钧/许娜)

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