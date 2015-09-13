专访：安倍经济助手称日圆还可续跌 央行最早应10月末放宽政策

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月11日 - 日本首相安倍晋三景气刺激政策的设计者之一山本幸三(Yamamoto Kozo)周五表示，日圆还有“更大”下跌空间，反驳对进一步放宽政策可能导致日圆下跌不利局面的担忧。
山本幸三是执政党议员，也是安倍在经济政策方面的左膀右臂。他表示，日本央行下周可以按兵不动，但应最早在10月30日的会议上扩大刺激，以抵御经济疲态。
“我知道日本央行(下周)倾向按兵不动的想法，因为还没有足够多的数据可供审视，”山本幸三周五对路透表示。
“但由于经济表现不好...如果日本央行调降经济成长预估，但又不放宽政策就会很奇怪。”
随着中国经济减速冲击亚洲市场以及对日本产品的需求，日本央行下周评估利率政策时，对海外经济和出口的看法可能更加黯淡。
日本央行预计会在10月30日的会议上调降长期经济成长预估，不过一些央行人士对进一步刺激持谨慎态度。
他们担心政策工具减少以及大举印钞代价太大，比如降低债市流动性。
一些议员还抱怨，不希望进一步放宽政策，因为这会进一步打压日圆，提升进口食品价格，不利家庭和小零售商。
但山本幸三表示，日圆疲弱带来的困难不应是不放宽政策的理由。他补充称，政府可以通过高达5万亿日圆(414.7亿美元)的财政支出来帮助低收入家庭，以缓解问题。
山本幸三还指出，由于美元/日圆仍低于2008年雷曼兄弟倒闭前的水准，所以需要进一步上涨才会有利日本经济。
在被问及日圆进一步下跌是否有利日本经济时，他这样回答：“可以进一步升值，因为雷曼兄弟倒闭前，美元兑日圆在124-125左右。”(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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