专访：安倍经济助手称日圆还可续跌 央行最早应10月末放宽政策

路透东京9月11日 - 日本首相安倍晋三景气刺激政策的设计者之一山本幸三(Yamamoto Kozo)周五表示，日圆还有“更大”下跌空间，反驳对进一步放宽政策可能导致日圆下跌不利局面的担忧。

山本幸三是执政党议员，也是安倍在经济政策方面的左膀右臂。他表示，日本央行下周可以按兵不动，但应最早在10月30日的会议上扩大刺激，以抵御经济疲态。

“我知道日本央行(下周)倾向按兵不动的想法，因为还没有足够多的数据可供审视，”山本幸三周五对路透表示。

“但由于经济表现不好...如果日本央行调降经济成长预估，但又不放宽政策就会很奇怪。”

随着中国经济减速冲击亚洲市场以及对日本产品的需求，日本央行下周评估利率政策时，对海外经济和出口的看法可能更加黯淡。

日本央行预计会在10月30日的会议上调降长期经济成长预估，不过一些央行人士对进一步刺激持谨慎态度。

他们担心政策工具减少以及大举印钞代价太大，比如降低债市流动性。

一些议员还抱怨，不希望进一步放宽政策，因为这会进一步打压日圆，提升进口食品价格，不利家庭和小零售商。

但山本幸三表示，日圆疲弱带来的困难不应是不放宽政策的理由。他补充称，政府可以通过高达5万亿日圆(414.7亿美元)的财政支出来帮助低收入家庭，以缓解问题。

山本幸三还指出，由于美元/日圆仍低于2008年雷曼兄弟倒闭前的水准，所以需要进一步上涨才会有利日本经济。

在被问及日圆进一步下跌是否有利日本经济时，他这样回答：“可以进一步升值，因为雷曼兄弟倒闭前，美元兑日圆在124-125左右。”(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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