日本财务省对日圆急涨发出警告 必要时准备干预--官员

路透东京4月7日 - 一名日本高级官员周四对日圆兑美元急升至17个月高点表示不满，称这种涨势是“单向”波动，并威胁要采取措施进行干预。

美元兑日圆JPY=低见109.27日圆，为2014年10月以来最低，美联储此前公布的上次会议记录，证实了该行对未来升息的温和立场。

日本首相安倍晋三对华尔街日报表示，各国应该避免“任意干预”以压低本国货币。此番讲话引发市场臆测日本不会遏制日圆的涨势。

当记者问及日圆最近的上涨时，该官员匿名表示“日圆一直表现为单向上涨，必要时我们将采取措施。”

这是财务省官员迄今为止发出的最直率言论。财务省官员最近几周基本都是说，他们正在密切关注市场动向。在日本，外汇政策由财务省负责。

不过，虽然有上述口头警告，但美元仍触及109.27日圆的17个月新低。

全球对汇率战的担忧仍挥之不去，不过日本自2011年11月实施干预以遏制日圆上涨以来，一直没有再入市干预。

美元兑日圆周四仍位于一年半低点附近，这打击了出口商的信心，并严重拖累了日本抗击通缩的努力。(完)