焦点：在汇市干预威胁的背后 日本当局冷静看待日圆升值

2016年2月4日，日本东京，一家经纪机构外显示日元兑美元汇率的显示屏上映出行人的身影。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京5月19日 - 日圆快速升值到18个月高点引来日本决策者的公开抱怨，让投资者对汇市干预的可能性高度戒备。

不过在这些表象背后，那些掌控经济政策的官员们却告诉路透，他们并没有非常担心日圆问题会让他们振兴出口与经济的努力付诸东流。

这些较为乐观的看法暗示，市场或许高估了汇市干预的可能性。

“我认为，不能简单地说日圆上涨是件坏事，”一位政府官员告诉路透。由于此事的敏感性，这位官员要求匿名。

全球在汇率问题上存在分歧，本周末在日本召开的七国集团(G7)财金领导人会议可能将此作为一个重点。

可以肯定的是，对强势日圆的担忧是真实存在的。避险货币日圆在市场焦虑不安且形势不明的时候上涨，甚至在日本央行今年意外采取负利率政策后也依然如此。

丰田汽车(7203.T)社长丰田章男已警告，汇率损失可能给该公司本财年营业利润带来9,350亿日圆的负面影响，并指出美元/日圆汇率每涨跌1日圆，就会对丰田营业利润造成400亿日圆的影响。

倘若诸如丰田汽车这样对经济影响举足轻重的企业都表示有如此严重的汇率影响，政府就应该采取行动。

目前为止，财务大臣麻生太郎做出的回应一直是批评日圆涨势过快，并威胁干预汇市--尽管国际社会反对这么做。

不过，有一种看法正在首相身边的经济官员当中扩散开来，即日圆兑美元近期在105-109的区间，并不会干扰经济复苏。

美元兑日圆周四汇价在110日圆。根据美日两国的消费者物价比所算出的估值，此汇价水平明显弱于其可比购买力103。

即使在负责日本汇率政策的财务省，也鲜有官员表达担心日圆升值将箝制经济增长。

然而，比起实际的汇价，日本汇率官员更为担心汇率的波动速度。一财务省官员对路透表示，麻生太郎虽对汇率震荡发出警告，但对汇价不予置评。麻生称，汇价由市场决定。

**争论点**

在上个月的20国集团(G20)会议上，麻生对美国财政部长雅各布·卢表示日本“强烈关切”日圆“单方面”升值。雅各布·卢反击称，他认为市场没有能支持干预有理的“无序”波动，并称避免以邻为壑的汇率政策是很重要的。

本周在仙台举行的G7财长和央行总裁会议，雅各布·卢和麻生的意见分歧或许是关注焦点。但官员们预期G7将重申汇率稳定的呼吁来掩饰这样的分歧。

日本首相安倍晋三2012年末上台后大力推行被称为“安倍经济学”的宽松政策，此后日圆一直剧烈波动。受日本央行大举印钞冲击，到2015年6月日圆重挫37%至13年低点。

日本央行意外决定暂不进一步放宽政策后，本月日圆兑美元反弹19%至105.55日圆，创2014年10月以来最强水准。

一些市场参与者担心日圆走高带来的连锁反应，即损及企业获利，进一步打压股价，并抵消“安倍经济学”的提振作用。

“以前弱势日圆对日本经济构成支撑，现在人们对日本经济前景愈发感到不安，”NLI基础研究所首席股市策略师Shingo Ide表示。

路透本月对约70名汇市策略师进行的调查显示，市场参与者认为，美元/日圆在100日圆，对日本决策者而言是不可触碰的红线。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一上周对路透表示，如果日圆兑美元涨至90-95日圆左右，“日本将不得不进行干预，即便这会惹恼美国”。

日本当局口头干预与日圆汇率走势图表：tmsnrt.rs/1Xoyiva

(完)