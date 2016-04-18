日本意图采取行动阻升日圆 但遭到G20及美国冷遇

路透华盛顿4月16日 - 日本当局表明担忧日圆升势过剧，或须进场干预，但却遭到美国冷遇，使得日本寻求20国集团(G20)私下同意采取行动应对日圆升值的努力可谓无果而终。

G20并未认同日本的诉求，或令日圆多头更加放心大胆地推使日圆兑美元上探本月稍早所触及的17个月高位，让日本决策官员如坐针毡地力图抑制日圆升势对经济所造成的损害。

美国财政部长雅各布·卢周五表示，他不认为汇市出现任何无序波动；而日本财务大臣麻生太郎甫于上日对他表明，“强烈担忧”日圆“单向”的涨势。

雅各布·卢周六在送交国际货币基金组织(IMF)的声明中指出，“在全球经济成长迟缓且不均之际，避免采取以邻为壑的汇率政策格外重要。”

“坐拥盈余的国家尤其有责任采取更有力的调整措施，避免仰赖汇率扶助需求，”他称，暗示美方不打算允许日本采行抛售日圆的干预行动。

G20国家财长和央行总裁在华盛顿会议后发表公报重申，将避免货币竞争性贬值，但对于避免经济增长陷入停滞并未提出新的倡议。

日本决策层官员周五表示，日本将避免竞争性货币贬值，但保留对日圆短期波动采取行动的权利，暗示他们准备干预市场以抑制日圆大幅上涨。日圆大涨威胁日本脆弱的经济复苏。(完)