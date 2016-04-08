日本政府官员对日圆升势拉高分贝示警

路透东京4月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周五拉高分贝警告日圆急升，称政府必要时将会采取行动来回击汇市的“单向”波动。

美元周四为17个月来首次跌破108日圆，投资人押注日本将不会入市干预。

麻生太郎称汇市近期呈“单向”波动，并称不乐见快速波动，重申日本官员周四发出的口头警告。

“不乐见日圆急升或急跌。乐见汇率持稳在符合经济基本面的水准，”麻生在内阁会议后对记者表示。

他拒绝评论采取干预行动的可能性。

“像G20所确认的，汇市过度和无序波动会损及(经济)，因此我们怀着紧迫感关注汇市波动。在一定情况下，我们将采取必要措施，”他说。

麻生太郎补充说，关于当前日圆升值将如何影响日本经济，现在作出评论还为时过早。

美元兑日圆最新报约108.90日圆，令出口商信心降温，并严重拖累日本摆脱通缩的努力。由于国内外需求均走软，日本濒临再次衰退的边缘。

美元兑日圆今年迄今下跌近10%，仅过去一周就下跌了约3%。

日本经济财政大臣石原伸晃暗示日圆近期上涨背后可能存在投机行为，称他未见到任何国内经济因素可以导致日圆上扬。

石原伸晃在另一场记者会上表示，政府正在密切关注外汇市场上投机客的行动。

时事社引述财务省一官员称，近期汇市走势为投机客所驱动。

日本上次干预汇市抑制强势日圆还是在2011年11月，此后一直没有干预过。(完)