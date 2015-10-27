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国际财经 | 2015年 10月 27日 星期二 11:45 BJT

日本有条件支持人民币纳入IMF货币篮子

路透东京10月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周二提出有条件支持人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。

“IMF将考察人民币是否满足纳入其货币篮子的条件，”麻生在新闻会上称。

“看到越来越多足以值得信赖的货币纳入SDR篮子是件好事，”他表示。

了解情况的人士周日表示，IMF的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。(完)

(编译 许娜；审校 王颖)

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