日本有条件支持人民币纳入IMF货币篮子

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京10月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周二提出有条件支持人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。
“IMF将考察人民币是否满足纳入其货币篮子的条件，”麻生在新闻会上称。
“看到越来越多足以值得信赖的货币纳入SDR篮子是件好事，”他表示。
了解情况的人士周日表示，IMF的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。