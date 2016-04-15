焦点：日本央行正逐步接受购买更多股票ETF的构想--消息人士

路透华盛顿4月15日 - 对于透过购买更多股票上市交易基金(ETF)来加强货币宽松措施，日本央行官员越来越乐于接受，因股市下跌及全球经济成长疲弱威胁到日本脆弱的经济复苏。

了解日本央行想法的消息人士称，日本央行决策者对于大举干预股市较为谨慎，但主要货币宽松措施--降息及购债的的收益正在下降，而且自1月采取负利率政策后吸引力降低。

日本央行目前每年购买约3.3万亿日圆(300亿美元)ETF，而央行每年购买的公债高达80万亿日圆。

在起初的经济增长和物价回升后，日本经济目前重又回到增长和通胀停滞的状态，而且负利率政策在银行业和公众中很不受欢迎，从而限制了日本央行进一步降息的空间。

“日本ETF和公债是日本央行仍可以大量增加购买的两个市场，”一位消息人士称。

日本央行官员可能在本月的议息会议上讨论扩大刺激政策的可能性，因为日圆强势以及疲弱的外部需求，给实现2%通胀率目标的前景蒙上更多阴影。

扩大购买ETF可能是日本央行本月将会考虑的措施之一，不过央行官员称不排除采取其他措施，并可能采取组合措施，尤其是如果想造成最大的市场影响的话。

“大量增加购买ETF，再加上适量增加购债和降息，可能是剩下的唯一能让市场意外的办法，”一名与现任央行官员保持密切联系的前日本央行官员表示。

**质疑的声音**

日本央行总裁黑田东彦强调，如果通胀率目标面临实现不了的风险，他准备动用所有可利用的工具。

分析师称，鉴于外界对负利率的负面反应，大幅降息看起来不大可能，而且该政策相当于惩罚持有现金的银行，使它们不愿把债券卖给央行。

日本央行的大规模购债操作亦使市场中的流动性枯竭，因此进一步限制了大幅增加购债的空间。

“他们在划掉各种不可能的选项，剩下的唯一选项就是购买ETF，”新加坡银行的分析师Richard Jerram表示。

日本央行表示，并不直接针对股价，购买ETF是为了压低风险溢价，这可以降低长期利率，进而降低企业的借款成本。

但分析师称，央行现身市场可能会给股价带来支撑，从而提振企业信心。

黑田东彦推出刺激措施之后，日本股市在头两年左右表现不错，截至2015年8月累计上涨了70%，但之后失守了一半的涨幅。

怀疑论者称，大量买入ETF可能会阻止情况恶化，但却可能给未来埋下隐患。

“日本央行将来想要撤回这些流动性而又不引起市场震荡，恐怕不那么容易，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Andrew Meredith表示。

消息人士称，日本央行内部也出现过怀疑论调，但随着黑田东彦不断挑战货币政策的极限，质疑的声音越来越小，央行激进的印钞政策的反对者逐渐被支持者所取代。

汇丰预计，日本央行或将把每年购买ETF的规模提高至13万亿日圆，以显示其实现通胀目标的决心。

但新加坡银行(Bank of Singapore)的Jerram表示，他不相信购买ETF会对日本央行实现主要目标有太大帮助，因为这并没有明确地传导至经济表现。

“他们这么做只是为了做点事，大家很快就会看穿这一点，”他说。(完)