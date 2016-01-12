日本央行与中国人行讨论重启双边货币互换事宜--消息人士

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透东京1月12日 - 熟知内情的消息人士周二对路透表示，日本央行与中国人行正就万一发生金融危机时，重启双边货币互换的安排进行磋商。
这些非公开协商进行的时机，时值全球金融市场动荡；美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息促使今年初人民币贬值，原油与大宗商品价格崩跌。
目前尚不清楚协商的要求由哪一方提出，但外界认为货币互换的目的为万一发生金融危机时，可为在中国运营的日本银行业者及需要日圆的中国企业提供一道保护网。
中日双边货币互换始自2002年3月，当时为因应1990年代末的亚洲金融危机，而签署多边货币互换协议，即所谓的清迈倡议。
此后因领土及日本二战历史争议，导致中日关系恶化，两国双边货币互换自2013年9月到期后便未复效。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。