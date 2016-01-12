日本央行与中国人行讨论重启双边货币互换事宜--消息人士

路透东京1月12日 - 熟知内情的消息人士周二对路透表示，日本央行与中国人行正就万一发生金融危机时，重启双边货币互换的安排进行磋商。

这些非公开协商进行的时机，时值全球金融市场动荡；美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息促使今年初人民币贬值，原油与大宗商品价格崩跌。

目前尚不清楚协商的要求由哪一方提出，但外界认为货币互换的目的为万一发生金融危机时，可为在中国运营的日本银行业者及需要日圆的中国企业提供一道保护网。

中日双边货币互换始自2002年3月，当时为因应1990年代末的亚洲金融危机，而签署多边货币互换协议，即所谓的清迈倡议。

此后因领土及日本二战历史争议，导致中日关系恶化，两国双边货币互换自2013年9月到期后便未复效。(完)