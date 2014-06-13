日本否认其军机抵近中国飞机 中方作出回应（更新版）

（新增中国外交部回应）

路透东京6月13日 - 对于中国称日本自卫队战机6月11日在东海空域“危险接近”中国飞机，日本方面周五予以否认，并要求中国撤下相关视频。

中国国防部周四称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。

“我方认为，中方关于日本战机30米近距离抵近跟踪、并严重影响中方飞行安全的说法不属实，”日本内阁官房长官菅义伟对记者说。

当有记者问及日方此说的依据时，菅义伟说：“（视频中的）飞机不同。”他还称，日方周四晚些时候已经提出抗议，并且要求中方撤下相关视频。

菅义伟重申，日方希望尽快建立两国之间的紧急交流机制，以解决危机状况。

中方对此的反应是要求日方“立即停止一切行动和语言上的挑衅”。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“面对铁的事实，日方还有人说这样的话，我只能用三个词来形容，那就是无耻、无聊、无理。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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