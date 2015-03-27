摩根大通保住2014最佳表现投资银行宝座 但营收下滑6%

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦3月26日 - 周五的新数据显示，美国摩根大通(JPM.N)银行保住2014年最佳表现投资银行宝座，尽管营收下滑6%。
根据行业分析机构Coalition汇编的排名，摩根大通2014年投资银行业务营收达220亿美元，较2013年的233亿美元有所下滑。
摩根大通的固定收益、外汇与商品(FICC)交易业务表现最为逊色，营收下挫12.8%，至109亿美元，不过仍在这个领域领先群雄。
证券业务方面，摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)以59亿美元的营收力压摩根大通，位居榜首，较2013年摩根大通称霸的51亿美元高出了15.7%。
摩根大通在投资银行的顾问与业务开发方面的营收也有所增长。占据榜首的摩根大通2014年营收为61亿美元，较上年增长将近7%。
美国银行业者的表现持续名列前茅。高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)在投资银行整体表现排名第二；花旗集团(Citigroup)(C.N)、美银美林(BAC.N)与德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)并列第三。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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