版本:
中国
国际财经 | 2015年 3月 27日 星期五 13:29 BJT

摩根大通保住2014最佳表现投资银行宝座 但营收下滑6%

路透伦敦3月26日 - 周五的新数据显示，美国摩根大通(JPM.N)银行保住2014年最佳表现投资银行宝座，尽管营收下滑6%。

根据行业分析机构Coalition汇编的排名，摩根大通2014年投资银行业务营收达220亿美元，较2013年的233亿美元有所下滑。

摩根大通的固定收益、外汇与商品(FICC)交易业务表现最为逊色，营收下挫12.8%，至109亿美元，不过仍在这个领域领先群雄。

证券业务方面，摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)以59亿美元的营收力压摩根大通，位居榜首，较2013年摩根大通称霸的51亿美元高出了15.7%。

摩根大通在投资银行的顾问与业务开发方面的营收也有所增长。占据榜首的摩根大通2014年营收为61亿美元，较上年增长将近7%。

美国银行业者的表现持续名列前茅。高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)在投资银行整体表现排名第二；花旗集团(Citigroup)(C.N)、美银美林(BAC.N)与德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)并列第三。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐