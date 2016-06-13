负收益率公债规模触及8.3万亿美元纪录高位--摩根大通

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月13日 - 摩根大通称，负收益率(殖利率)公债规模已触及8.3万亿(兆)美元的纪录高位，而且随着德国指标10年期公债收益率逼近零值，在这些公债中欧债占比不断上升。
鉴于投资者越来越担心全球经济成长前景迅速恶化，而央行对此已无计可施，负收益率公债冲击全球市场。
截至上周五，摩根大通公债指数中，收益率为负的公债已达到8.3万亿美元，相当于整体指数的31%。
该行在发给客户的报告中称，其中日本占到了64%或5.3万亿美元，欧洲占比升至36%或3万亿美元，高于两周前的34%。
期限不超过15年的全部日债以及期限不超过九年的德债收益率均为负值。德国10年期公债收益率上周五降至纪录低位0.01%。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。