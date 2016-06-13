负收益率公债规模触及8.3万亿美元纪录高位--摩根大通

路透伦敦6月13日 - 摩根大通称，负收益率(殖利率)公债规模已触及8.3万亿(兆)美元的纪录高位，而且随着德国指标10年期公债收益率逼近零值，在这些公债中欧债占比不断上升。

鉴于投资者越来越担心全球经济成长前景迅速恶化，而央行对此已无计可施，负收益率公债冲击全球市场。

截至上周五，摩根大通公债指数中，收益率为负的公债已达到8.3万亿美元，相当于整体指数的31%。

该行在发给客户的报告中称，其中日本占到了64%或5.3万亿美元，欧洲占比升至36%或3万亿美元，高于两周前的34%。

期限不超过15年的全部日债以及期限不超过九年的德债收益率均为负值。德国10年期公债收益率上周五降至纪录低位0.01%。(完)