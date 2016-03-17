摩根大通及花旗集团股东年会均将表决是否分拆业务

路透3月16日 - 摩根大通(JPM.N)及花旗集团(C.N)的股东大会均将表决是否考虑分拆业务，瘦身为较小规模银行。

花旗在周三为下月股东年会所提交的股东委托书中纳入了这项问题，而发起这项提议的股东Bart Naylor称，他在摩根大通的股东年会中也附带了类似的投票提议。

Bart Naylor表示，他希望这些提议能够获得超过4%的同意票。去年他以同样举措要求美国银行(BAC.N)分拆时，获得4%股东的赞成票。

“这些银行大到很难管理，”Naylor说。

不过花旗集团高层对Naylor的看法不以为然，指称公司已在转型为更小且更有效率的组织。花旗集团自2008年以来已出脱逾5,000亿美元资产。

摩根大通发言人拒绝评论Naylor的提案。摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)曾表示，摩根大通就是因其规模大且业务多元而更加强劲。(完)