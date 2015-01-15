独家：摩根大通厉行节约压缩成本 以应对利润下滑局面

路透纽约1月14日 - 一位消息人士周三告诉路透，摩根大通的高管正在全行范围内向经理人施压，要求削减成本，之前该行营收情况令人失望，利润受到影响。

该消息人士对路透表示，摩根大通可能对业务部门制定具体的成本目标。摩根大通称，预计在2月24日举办投资者日活动时，将公布进一步的成本削减措施。

摩根大通周三宣布季度营收下降3%，但非利息支出只减少1%，因此总利润下滑7%。这样的财报令人失望，打压其股价下跌3.45%。

即便扣除季度内认列的11亿美元法律方面支出，其支出与营收之比(即“效益比”)也达到61%。2014全年的效益比为60%，2013年59%。

首席财务官Marianne Lake在电话会议上同分析师讨论了银行的业绩，预计中期内效益比仅为55%。

摩根大通的支出问题令人质疑其规模过大。当前监管部门正在针对美国最大的几家银行拟定更为严格的法规，一些分析师怀疑大银行是否应该分拆。

“最近三年摩根大通的效益停滞不前，”中信里昂证券(CLSA)分析师Mike Mayo说。“如果摩根大通能够表明优势，投资者也许能认可它的规模；否则我们就该谈谈缩减它的规模或者分拆。”

摩根大通几名高管周三表示，他们只是需要时间。若依金额计算，摩根大通已经达成节省成本的目标，但并不足以抵销营收下滑。财务长Lake表示，摩根大通删减成本的成效会在2016与2017年显现，她承诺在2月24日进一步说明。

大型银行的规模能令它们受益，因为一些开销可由不同的业务部门分摊，例如人力资源。但规模庞大也可能导致效率不彰，以及依据美国法规所衍生的高资本要求。

银行高管已表示，摩根大通营收成长不如预期，因低利率使得贷款与其他资产的收益下滑，获利因此缩水。2014年摩根大通在有形普通股权益资本的投资报酬率为13%，原本的目标为15%左右。有形普通股权益资本报酬率是一项衡量银行从股东资金取得获利多寡的指标。

熟知内情的另一名人士表示，摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)曾对同仁感叹，近期配合新规定的部分支出的效能欠佳，因为银行必须聘请外部公司，以加快作业速度。摩根大通预计将逐步找出更有效率的新方法，维持新控制系统的运作。

一名分析师在周三的电话会议中，询问分拆摩根大通的可能性，高盛分析师在近期的报告中也曾提出这样的想法。

迪蒙回应表示，拥有一系列多种业务部门，在任何特定业务板块遭遇困境时，能令银行有所缓冲。

“从业务的角度来看，这是个有效的模式，”他表示。

Mayo表示，投资人希望摩根大通能更密切注意成本，尤其因为政府监管单位出于摩根大通的复杂性，计划要求该银行持有更多资本。

“如果你这是告诉我们要再等两年，那似乎太久了，”Mayo如是说。

银行获利图表参见：reut.rs/1nrMj4L (完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 杜明霞/李春喜)

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