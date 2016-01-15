焦点：摩根大通第四季获利胜预期 对未来抱有信心

图为摩根大通纽约总部外的公司标识。 REUTERS/Mike Segar

路透1月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布第四季获利胜过预期，得益于成本削减和法务支出降低，尽管今年开局股市和能源价格低迷，但摩根大通表达了对2016年业务的信心。

摩根大通是美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月中旬升息后第一家公布业绩的大型银行。该行表示，由于利率上升和贷款增长，预计净利息收入将增加约20亿美元。

摩根大通预计，未来一年为能源行业不良贷款拨备的资金将小幅增加，但指出油价需要在很长时间内维持在当前水准，才会导致拨备大幅增加。

摩根大通股价早盘一度上涨多达3.5%。其他银行股亦上扬，因投资者认为，摩根大通业绩以及对美国经济的正面看法显示出银行业状况良好。

由于油价下跌以及担心中国经济增长放缓导致信贷市场疲弱，美国银行业者与全球同业一样，过去一年形势艰难。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)对分析师表示，投资者针对中国经济放缓进行了调整，并称在这轮大宗商品的暴跌中自有赢家和输家。

“希望这一切最终能风平浪静，它并不是糟糕事情的开始，”他说道。

“我们认为并不会出现衰退。我们认为目前美国经济还相当不错。”

法务费用以及更严格资本要求所增加的成本均令银行业者感到压力。即便美联储已经加息，但目前美国利率仍位于历史低点附近。

这意味着降低成本，已是提高获利的主要动力，减成本也是银行能够有效控制的一件事。

摩根大通五大业务中有两项--投资银行、消费和社区银行部门对净利的贡献最大，获利分别增加了80%和10%。来自商业银行的获利则减少21%。

摩根大通第四季非利息支出下降7.4%至142.6亿美元，法务费用从11亿美元降至6.44亿美元。

“我们对本年度的支出状况感到非常满意，”财务长Marianne Lake在与记者的电话会议中表示。

薪酬支出减少2.4%至66.9亿美元，因该银行的雇员总数从2014年底的241,359人减少至234,598人。

摩根大通第四季净利增长10.2%至54.3亿美元，全年获利达到创纪录的244.4亿美元。

当季每股盈余(EPS)为1.32美元，高于分析师平均预估的1.25美元。净营收增长约1%至237.5亿美元，超过预估的228.9亿美元。

固定收益交易业务的营收下降3%至25.7亿美元。此项业务通常是摩根大通波动性最大的业务。(完)