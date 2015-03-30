独家：摩根士丹利将出售被美联储调查的天然气业务

美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透纽约3月30日 - 路透和三名知情人士获得的一份文件显示，摩根士丹利(MS.N)已同意出售一项压缩天然气业务。该业务去年启动不久即受到监管机构调查。
知情人士称，该行将把这项名为Wentworth的业务出售给新成立的公司Pentagon Energy。参与该业务的两名摩根士丹利经理Alberto Chiesara和Ryan Comerford将加入这家新公司并担任主管。
今年1月之前一直担任摩根士丹利大宗商品联席主管的Simon Greenshields不会加入Pentagon Energy；虽然之前有消息称他寻求通过出售Wentworth的交易离开摩根士丹利。
知情人士没有透露该交易的财务条款。摩根士丹利拒绝就此事置评。
去年Wentworth向美国能源部提出申请，准备在德克萨斯州建设、拥有并运营天然气压缩和容器装运设施。路透于当年8月率先报导了该计划。
该计划很快引起了美国联邦储备委员会(美联储/FED)的注意，后者一直在调查摩根士丹利的实物大宗商品业务。美联储向该行质询了有关Wentworth的问题，之后该行执行长戈尔曼告诉员工这项业务必须剥离，从而给该业务前景蒙上疑云。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。