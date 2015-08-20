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国际财经 | 2015年 8月 20日 星期四 08:22 BJT

摩根大通、高盛和摩根士丹利准备组建数据公司--WSJ

路透8月19日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)正在着手组建一家公司，对用于确定定价和交易成本的大量数据进行汇集整理。

报导援引消息人士称，这个项目目前被称作“SPReD”，意即“证券产品参考数据(Securities Product Reference Data)”，可能在未来六个月至12个月推出。

消息人士称，参与组建的各银行都将向该数据公司投入“七位数”的资金。

有些银行未立即回应路透的置评请求，有些银行尚未联系上。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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