摩根大通、高盛和摩根士丹利准备组建数据公司--WSJ

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透8月19日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)正在着手组建一家公司，对用于确定定价和交易成本的大量数据进行汇集整理。
报导援引消息人士称，这个项目目前被称作“SPReD”，意即“证券产品参考数据(Securities Product Reference Data)”，可能在未来六个月至12个月推出。
消息人士称，参与组建的各银行都将向该数据公司投入“七位数”的资金。
有些银行未立即回应路透的置评请求，有些银行尚未联系上。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。