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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 11:46 BJT

摩根大通同意支付1.36亿美元和解信用卡催收官司

路透7月8日 - 美国纽约州检察长Eric Schneiderman周三表示，摩根大通(JPM.N)已同意支付1.36亿美元，与美国州政府和联邦当局就信用卡催收作业及不良债务销售的官司达成和解。

消费者金融保护署(CFPB)、47州及哥伦比亚特区均加入和解。路透于周二率先报导和解消息。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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