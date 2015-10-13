焦点：交易疲弱损及摩根大通第三季业绩 三大核心部门利润均下滑

图中为摩根大通纽约总部外的公司标识。 REUTERS/Mike Segar

路透10月13日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布季度营收下滑6.4%，四个主要业务部门中有三个利润下降，突显出交易市场疲弱以及低利率，在近几个月里对银行业造成的伤害程度。

该行在美国大银行中率先公布第三季财报，虽宣布净利增长22%，但主要是由于税收优惠以及员工薪酬支出下降。

该行公布商业银行、资产管理、企业和投资银行部门的净利均出现下降，唯一取得增长的是消费和社区银行部门，其净利增长4%。摩根大通股价在周二盘后交易中下跌1.4%。

整体营收下降6.4%至235.4亿美元，降幅大于预期。固定收益、外汇和大宗商品的交易营收锐减22.6%至29.3亿美元。考虑到出售一个实货大宗商品部门等调整因素后，固定收益交易方面的营收降幅11%。

该公司财务长Marianne Lake在电话会议上表示，考虑到市场交投乏力，分析师对当前季度的预期似乎有些过高。

据汤森路透I/B/E/S，分析师现对摩根大通第四季每股盈余的平均预期为1.43美元，对营收的平均预期为239.6亿美元。

第三季归属于普通股股东的净利润为62.7亿美元，相当于每股盈余1.68美元，而上年同期为51.3亿美元，相当于每股盈余1.35美元。分析师原先对第三季度的预期为每股盈余1.37美元。

“当你把目光投向其他将发布财报的公司，我认为情况也是一样，”Destination Wealth Management的执行长Michael Yoshikami称。

美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)将分别于周三和周四公布业绩，上述公司已经表示，第三季度交易方面的收入估计下降约5%。

**低利率，需求疲弱**

第三季业绩包括22亿美元的税项优惠。前期业绩包括10亿美元法律支出，令每股获利减少0.26美元。

“我们见到批发业务的业绩反映出全球大环境充满挑战及持续低利率的影响；与此同时，消费者业务则受惠于有利趋势及信用品质，”摩根大通首席执行官迪蒙在声明稿称。

与其他银行一样，摩根大通也面临了在贷款需求疲弱及低利率环境中增加营收的难处。

由于围绕中国经济放缓的忧心搅动金融市场，第三季市场交易特别震荡，投资人不愿做出太大押注，美国利率前景也变得不明朗。

整体资产萎缩4%至2.42万亿美元，是摩根大通自2009年以来首度出现连两季资产萎缩。摩根大通正在为资产瘦身以迎合监管当局，监管机构担心以摩根大通的规模，万一出现倒闭恐将引发金融系统性风险。

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(完)