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国际财经 | 2016年 1月 26日 星期二 11:43 BJT

摩根大通将支付14.2亿美元 以解决雷曼兄弟诉讼的大部分

路透纽约1月25日 - 摩根大通(JPM.N)将支付14.2亿美元现金，以解决一桩法律诉讼的大部分；该行被诉在2008年9月雷曼兄弟倒台之前的最后几天，使雷曼兄弟损失至关重要的流动性。

此项和解已于周一公布，有待美国曼哈顿破产法官Shelley Chapman的批准。

这可解决规模86亿美元诉讼案的一大部分。摩根大通被诉利用其作为雷曼主要“清算行”的优势，在2008年9月15日雷曼破产之前抽走数以十亿计美元的抵押，并由此引发全球金融危机。

摩根大通拒绝置评。雷曼一名发言人也拒绝置评。

一名知情人士表示，此项和解预计不会对摩根大通的获利产生实质性影响。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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