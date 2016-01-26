摩根大通将支付14.2亿美元 以解决雷曼兄弟诉讼的大部分

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月25日 - 摩根大通(JPM.N)将支付14.2亿美元现金，以解决一桩法律诉讼的大部分；该行被诉在2008年9月雷曼兄弟倒台之前的最后几天，使雷曼兄弟损失至关重要的流动性。
此项和解已于周一公布，有待美国曼哈顿破产法官Shelley Chapman的批准。
这可解决规模86亿美元诉讼案的一大部分。摩根大通被诉利用其作为雷曼主要“清算行”的优势，在2008年9月15日雷曼破产之前抽走数以十亿计美元的抵押，并由此引发全球金融危机。
摩根大通拒绝置评。雷曼一名发言人也拒绝置评。
一名知情人士表示，此项和解预计不会对摩根大通的获利产生实质性影响。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。