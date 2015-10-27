摩根大通加入“代理参与”改革潮 允许股东提名董事会成员

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透波士顿10月26日 - 摩根大通(JPM.N)周一称，其董事会将修改公司章程使小规模的投资者群体能更便捷地参与提名董事会成员。
就在数小时之前，快餐领军企业麦当劳(McDonalds)(MCD.N)也宣布，其董事会修改了公司章程，赋予股东代理参与董事提名方面的新权利。
摩根大通在一份提交给监管部门的文件中称，其董事会告知管理层准备修改公司章程，对人数不超过20人的股东群体，赋予其提名他们自己的董事候选人的权利，这就是今年很多公司流行的“代理参与权”改革。
摩根大通称，调整的内容包括如下要求：股东需要持有公司至少3%的股权三年，这是个共同的门槛，也是公司董事会要求的路径。
此外摩根大通还表示其董事会已采取一项政策，在该政策之下公司将披露是否已收回高管奖金。(完)
(编译 孙国玉；审校 白云)
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路透新加坡5月3日 - 亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。