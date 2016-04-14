焦点：摩根大通第一季业绩优于市场预期 股价收高逾4%

路透4月13日 - 美国按资产计最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布第一季获利高于较低的市场预期。成本下降以及优于预期的交易业务营收，帮助缓解了投行业务收入下降造成的打击。

虽然摩根大通获利五个季度以来首次下降，但投资者注意力集中在正面因素上面，周三帮助推升其股价以及整个金融类股，带动美股三大股指上涨至少1%。

摩根大通是首个公布第一季业绩的美国银行业者。一般认为，今年第一季对于银行业来说，是2007-2008年金融危机以来最糟糕的开局。

大宗商品和油价下滑、中国经济减慢、近零利率，以及不断增加的监管成本和高额的资本要求，这一切都令全球各地的银行遭受打击。

摩根大通财务长Marianne Lake表示，在第一季拨备5.29亿美元的基础上，该行今年可能为能源贷款再增加5亿美元的拨备。

Lake称，该估算有“高度的可变性”，但补充说摩根大通未发现出现广泛蔓延的迹象，而且预计不会出现重大亏损。

Lake在与分析师的电话会议中说，尽管油价最近有些回升，但不足以扶助该部门复苏。她表示，摩根大通很多曝险与天然气相关，而天然气价格仍低迷。

截至12月31日，摩根大通的油气贷款敞口约为440亿美元。

在最近一个季度，摩根大通对信贷损失的总拨备接近翻番，至18.2亿美元，主要归因于油气和金属、采矿业相关拨备增加。

摩根大通对能源部门的谨慎评论，以及美国银行业监管机构发布报告称，摩根大通是“生前遗嘱”存在瑕疵的八家银行之一，但市场对这两个消息都淡然处之。“生前遗嘱”即银行为危机期间在没有公共资金支援的情况下如何逐步结束业务制定的计划。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)也发表乐观看法，称“美国消费者仍健康，而且消费者信贷趋势有利，”他预计2016年不会衰退。

**业内翘楚**

分析师称，摩根大通的业绩在银行业中可能是非常好的。

“我们预计这将是银行领域的最佳战绩，银行股可能少见这样的表现，外界预计这季银行业会保持业绩稳定，”高盛分析师Richard Ramsden在给客户的报告中写道。

摩根大通截至3月31日的第一季净利下降6.7%至55.2亿美元，每股盈余(EPS)为1.35美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原预计每股盈余1.26美元。

第一季总营收下滑3%至240.8亿美元，但高于分析师预估均值的234亿美元。不过固定收益交易业务营收下降13.4%至36亿美元，此项业务通常是摩根大通波动性最大的业务。

据路透数据，追踪摩根大通表现的29位分析师中，过去30天有14位分析师下调了EPS预估，平均调降1.5%。

根据路透数据，尽管摩根大通第一季12.2亿美元的费用收入在全球同行中排名靠前，但其第一季投行业务收入下降24.5%，因债券和股票承销费用下降。

摩根大通表示，其非利息支出下降了7%至138.4亿美元，部分因法务成本减少。

摩根大通股价周三收升4.23%至61.79美元，美国银行(BAC.N)和花旗分别涨3.92%和5.61%。

各大型银行获利及股价走势图表： tmsnrt.rs/1mZb4h8

(完)